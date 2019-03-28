Köpeğe Katarakt Ameliyatı Yapıldı

Kaynak: AA

Mardin'de göz doktorları bir köpeğe katarakt ameliyatı yaptı.Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Merkez Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde bir sokak köpeğinin dengesiz hareketleri olduğu ihbarı üzerine hayvanı merkeze getirdi.Yapılan muayenesinde köpeğin 2 gözünde de ileri derecede katarakt olduğu tespit edildi. Durumun iletilmesi üzerine göz doktorları Gülistan Oyur, Leyla Hazar ve Şule Barman Kakil, veteriner hekimlerle birlikte merkezdeki hayvan hastanesinde "Ayaz" ismi verilen köpeğin gözlerini ameliyat etti.Yaklaşık bir saat süren başarılı operasyonda köpeğin gözlerine lens takıldı.Merkez sorumlusu Nurettin Bozdağ, bir ihbar sonucu Artuklu Üniversitesi kampüsü civarından aldıkları 6-7 yaşlarındaki bir köpeğin gözlerinin görmediğini fark ettiklerini söyledi.Köpeğin sağlık açısından herhangi bir sorunun bulunmadığını, sadece gözlerinden bir sıkıntı yaşadığını belirlediklerini kaydeden Bozdağ, "Burada ameliyat edildi. Göz doktorları köpeğin 2 gözüne de lens yerleştirdi." dedi.Göz doktoru Gülistan Oyur ise daha önce böyle bir deneyiminin olmadığına işaret ederek, "İnsanlarda yapılan operasyonun bir benzeri. Her 2 gözde ileri seviyede katarakt vardı." ifadesini kullandı.Doktor Leyla Hazar da ilk kez bir köpeğin katarakt ameliyatına katıldığını dile getirdi.