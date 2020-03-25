Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Köpeğe, köpekle işkence anı kamerada - Haberler

Köpeğe, köpekle işkence anı kamerada

Elazığ'da bir şahsın köpeklerini, fabrikada bulunan başka bir köpeğin üzerine saldırtma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

25.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:35
Köpeğe, köpekle işkence anı kamerada
Elazığ 'da bir şahsın köpeklerini, fabrikada bulunan başka bir köpeğin üzerine saldırtma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İki köpeğin arasında kalan köpek, fabrikada çalışanların fark etmesiyle yaralı olarak kurtarıldı.
Olay, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincirle bağladığı bir köpeği, yanındaki başka bir köpekle gezdiren şahıs, fabrikanın bahçesinde gördüğü köpeğin olduğu yere girdi. Şahıs daha sonra köpeğini, fabrika yetkililerinin sahiplenerek yaklaşık 2 yıldır baktığı "Tarçın" ismi verilen köpeğin üzerine saldı. Köpek, iki köpeğin saldırısı sonucu yaralanırken, boğuşma uzun süre devam etti. Şahıs bir süre sonra köpeklerini hakim olamayınca, durumu fark eden fabrika çalışanları koşarak yardıma yetişti.Fabrika çalışanları köpeği yaralı kurtarırken, diğer şahıs 2 köpekle olay yerinden uzaklaştı. Fabrika yetkilisi Muhsin Ferhat Çelik, köpeklerini yaralatan şahsın bulunması için durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Organize Sanayi Bölgesi, Elazığ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı’nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor Haberler
Cumhurbaşkanı'nın reklam yapın talimatı verdiği ürünün üretimi başlıyor
’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Haberler
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü Haberler
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koca, ABD’ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı Haberler
Koca, ABD'ye 500 bin kit satıldığını doğrulayıp gerekçesini anlattı
CHP’li vekil ’Endişeye sevk eden gelişmeler var’ deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi Haberler
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:22: Başkan Tanır'dan "Evde kal" mesajı - Haber 13:22: BM'nin barış çağrılarına rağmen saldıran Hafter, büyük kayıplar veriyor - Haber 13:22: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amcadan "Evde kal" çağrısı - Haber 13:22: Doktorlar ve Bursasporlu futbolculardan "Evde kal" çağrısı - BURSA - Haber 13:21: - Mısır'dan sokağa çıkma yasağı yürürlükte - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:50: CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi - Haberler 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 11:09: Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber