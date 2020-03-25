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Köpeğe, köpekle işkence etti...O anlar kamerada

Köpeğe, köpekle işkence etti.

25.03.2020 22:29 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:30
Köpeğe, köpekle işkence etti...O anlar kamerada
Elazığ 'da bir şahsın saldırttığı köpekler, fabrikada bahçesinde bulunan köpeği altına alarak yaraladı o anlar ise kameraya yansıdı
ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahsın köpeklerini, fabrikada bulunan başka bir köpeğin üzerine saldırtma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İki köpeğin arasında kalan köpek, fabrikada çalışanların fark etmesiyle yaralı olarak kurtarıldı.
Olay, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirle bağladığı bir köpeği, yanındaki başka bir köpekle gezdiren şahıs, fabrikanın bahçesinde gördüğü köpeğin olduğu yere girdi. Şahıs daha sonra köpeğini, fabrika yetkililerinin sahiplenerek yaklaşık 2 yıldır baktığı "Tarçın" ismi verilen köpeğin üzerine saldı. Köpek, iki köpeğin saldırısı sonucu yaralanırken, boğuşma uzun süre devam etti. Şahıs bir süre sonra köpeklerini hakim olamayınca, durumu fark eden fabrika çalışanları koşarak yardıma yetişti.Fabrika çalışanları köpeği yaralı kurtarırken, diğer şahıs 2 köpekle olay yerinden uzaklaştı. Fabrika yetkilisi Muhsin Ferhat Çelik, köpeklerini yaralatan şahsın bulunması için durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Köpeğe, köpekle işkence etti...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, 3. Sayfa

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Köpeğe, köpekle işkence etti...O anlar kamerada

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