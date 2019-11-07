Haberler » Güncel » Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!

Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!

Hayvanlara yönelik şiddet her gün farklı bir şekilde gündeme geliyor. İran'da çekilen görüntülerde bir kadın, köpeğini balkondan aşağıya doğru sallandırıp, duvara vuruyor. Söz konusu şiddet görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

07.11.2019 23:27 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:31

Hayvanlara yönelik şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yer alan görüntülerde, İran'da bir kadının köpeğini balkondan aşağıya doğru sallandırıp, kulağını çektiği görülüyor. Görüntülerin devamında kadının, köpeği içeri çektikten sonra duvara vurduğu görülüyor. Söz konusu şiddet görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

KÖPEK KURTARILDI

Öte yandan, bir Instagram hesabının yaptığı paylaşıma göre, şiddete uğrayan köpek sahibinin elinden kurtarıldı. Paylaşımda, "Köpek, kötü kadının elinden kurtarılmıştır. Ona balkonda tasmalı halde işkence eden kadının elinden alan kişiye teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!

Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
03:04   Kendisini şikayet ettiği iddiasıyla komşu esnafı vurdu
03:04   Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı
02:55   Wolfsberger - Medipol Başakşehir maçının ardından
02:55   Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin TL çalınması kamerada
02:55   İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 03:09:45