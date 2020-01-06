Haberler » Güncel » Köpeğe tüfekle ateş açan kişi hakkında soruşturma açıldı - Haber

Köpeğe tüfekle ateş açan kişi hakkında soruşturma açıldı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde tüfekle köpeğe ateş eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

06.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:08
'un ilçesinde tüfekle köpeğe ateş eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Elvançelebi köyünde yaşayan Hakan T, köpeğine saldırdığını öne sürdüğü Mustafa Taşçı'nın köpeğine tüfekle ateş etti.
Taşçı, bir süre sonra evin önüne gelen köpeğinin havlaması üzerine dışarı çıktı. Köpeğin ayaklarından yaralı olduğunu fark eden Taşçı'nın veterinere götürdüğü köpeğin bacaklarındaki saçmalar ameliyatla çıkarıldı.
Daha sonra evinin yakınındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Taşçı, köpeği yaralayan kişinin Hakan T. olduğunu tespit etti.
Taşçı'nın durumu bildirmesi üzerine köye gelen jandarma, Hakan T'yi gözaltına aldı. Tüfeğine el konulan Hakan T, karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bu arada, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Köpeğe tüfekle ateş açan kişi hakkında soruşturma açıldı

Mecitözü, Çorum, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:22   Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (4) - Haber
18:22   İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Haber
18:20   Kayseri'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu - Haber
18:20   Bolivya 3 Mayıs'ta genel seçime gidiyor - Haber
18:19   Ssb 2019 faaliyetleri basın toplantısı-1 - Haber
17:51   Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti - Haber
17:48   Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
15:48   Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Haber
15:33   Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım - Haber
6.01.2020 18:26:17