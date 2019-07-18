Haberler» Güncel» Haber

Köpeği dereye atan işçiye 'Hayvanlara Bakma' görevi

Geçtiğimiz ay Rize'nin Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu süpürge ile dere yatağına atan temizlik işçisi Sefer Kayacı'nın belediyedeki görevi değişti.

18.07.2019 17:12 Köpeği dereye atan işçiye
Geçtiğimiz ay Rize'nin Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu süpürge ile dere yatağına atan temizlik işçisi Sefer Kayacı'nın belediyedeki görevi değişti.

Kalkandere ilçesinde sabah saatlerinde güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Belediye'de temizlik işçisi olarak çalışan Sefer Kayacı yavru köpeği süpürge ve kürek ile dere yatağına atmış ve kamuoyunda büyük tepki almıştı. Haberin yayılması üzerine kamuoyundan özür dileyen Sefer Kayacı mahkemece 773 lira para cezasına çarptırılmıştı.

Tüm köpekler ona emanet

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım önceki ay temizlik işçisinin köpek yavrusunu dereye atması sonucunda ilçe adına Türkiye genelinde kötü bir izlenim bıraktığını belirterek "Temizlik işçimize gerekli cezalandırmalar yapıldı. Belediye olarak bizde bir esnafımızın arka bahçesinde beslediği köpeğin bakımı ile tüm sokak köpeklerinin bakımını kendisine yükledik. Bundan sonra ilçemizde bulunan tüm sokak köpeklerinin bakımı Sefer Kayacı'ya ait. Tüm sorumluluk onun" dedi. - RİZE
Kaynak: İHA
Kalkandere, Rize, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:19   Pence'ten Suudi Arabistan'a "Raif Bedevi'yi serbest bırak" çağrısı
20:18   Amasya'da uyuşturucu operasyonu
20:17   Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta yangın çıktı (3)
20:17   Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi
20:17   Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 17 ölü
20:15   Düzce'de yaşanan sel sonrası deniz iki renk oldu
20:15   Kıyıya vuran balinaları kurtarma operasyonu