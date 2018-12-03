Köpeği Eski ABD Başkanı Bush İçin Yas Tutuyor

Hayatını kaybeden eski ABD
Başkanı George Herbert Walker Bush için köpeği Sully de yas tutuyor.
Eski ABD Başkanı George Herbert Walker Bush'u rehber köpeği Sully de son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Bush ailesinin sözcüsü Jim McGrath, sosyal medyada "Görev tamamlandı" yazısıyla eski ABD Başkanı H. W. Bush'un tabutunun yanında yerde üzgün yatan köpeğinin fotoğrafını paylaştı.
94 yaşında hayatını kaybeden ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush için Washington
Ulusal Katedrali'nde 5 Aralık Çarşamba
günü devlet töreni düzenlenecek. - TEKSAS
Amerika Birleşik Devletleri
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:41