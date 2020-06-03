Köpeği fırça sapıyla döven kişiye 4 bin 495 lira ceza

Köpeği fırça sapıyla döven kişiye 4 bin 495 lira cezaMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlatıp, fırça sapıyla dövdüğü için gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mobilya mağazası işleten Hüseyin A.

03.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:57
Köpeği fırça sapıyla döven kişiye 4 bin 495 lira ceza
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir sokak köpeğine ayakkabısını fırlatıp, fırça sapıyla dövdüğü için gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mobilya mağazası işleten Hüseyin A.'ya (41) Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün yanı sıra Alaşehir Kaymakamlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü para cezası kesti. Hüseyin A.'ya verilen para cezalarının toplamının 4 bin 495 lira olduğu bildirildi.
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Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR, (Manisa) (DHA)-
Köpeği fırça sapıyla döven kişiye 4 bin 495 lira ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Alaşehir, Manisa, Güncel, Haber

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