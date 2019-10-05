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Köpeği ile kavga eden köpeği işkence ile öldürdü

Arjantin'de bir kadın, köpeği ile kavga eden komşusuna ait köpeği, çocukların gözü önünde işkence ile öldürdü.

05.10.2019 14:26Köpeği ile kavga eden köpeği işkence ile öldürdü
Arjantin'de bir kadın, köpeği ile kavga eden komşusuna ait köpeği, çocukların gözü önünde işkence ile öldürdü.

Olay Arjantin'in Santa Fe şehrinde meydan geldi. Yerel medya, 60'lı yaşlarda olduğu belirtilen bir kadının, kendi köpeğiyle kavga eden komşu köpeğini bahçesine getirdiğini ve kabloyla ağaca astığını duyurdu. Yerel medya, kadının ağaca astığı köpeği defalarca bıçaklayarak öldürdüğünü; bunu da çocukların gözü önünde yaptığını duyurdu.
Olaya tanık olan 10 yaşında bir çocuk tarafından kaydedilen vahşet görüntüleri, öldürülen köpeğin sahibine götürüldü. Köpeğin sahibi görüntüleri polisle paylaşarak, yaşlı kadından şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadın bahçede köpeği ağaca asıyor
Köpeği bıçaklıyor



Arjantin, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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