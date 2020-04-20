Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Köpeği önce sevdi, sonra çaldı

Bursa'da hırsız, küçük köpeği önce sevdi sonra çaldı.

20.04.2020 08:48 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:05
Köpeği önce sevdi, sonra çaldı
Bursa 'da hırsız, küçük köpeği önce sevdi sonra çaldı. Küçük Azra'nın Franc Buldog cinsi köpeği çalma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, apartmanın önünde köpeğin bulunduğu caddeden geçti. Daha sonra başka sokağa yönelen hırsız, bir süre sonra köpeğin bulunduğu caddeye geri döndü. Köpek ile yakından ilgilenen ve bir süre seven kişi, etrafı kontrol ettikten sonra bağlı olduğu yerden zincirini çözerek olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin çalınma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, hırsızın rahat tavrı gözlerden kaçmadı. Köpeğinin çalındığını yaklaşık yarım saat sonra fark eden küçük Azra dedesine haber verdi. Korona tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan dede Fahrettin Boztepe durumu telefonla polise bildirdi.

Polis zanlının kimliğini araştırırken, yakalanması için çalışma başlattı.

Olaydan bir gün sonra bulunan hırsız, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi Haberler
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haberler
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
Herkes Avrupa’dan beklerken, güzel haber Afrika’dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haberler
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan’a çevrildi Haberler
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi
Dışişleri, Karayipler’de kalan Türkler için Acun’dan yardım istedi Haberler
Dışişleri, Karayipler'de kalan Türkler için Acun'dan yardım istedi
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo’dan umudu kesip Fatih Terim’e seslendi Haberler
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi
Balıkesir’de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı Haberler
Balıkesir'de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı
AK Partili Turan, partisinin ’İmamoğlu’ tutumunu eleştirdi Haberler
AK Partili Turan, partisinin "İmamoğlu" tutumunu eleştirdi
Haberler ›› 3. Sayfa ››Köpeği önce sevdi, sonra çaldı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:53: Gönüllü oldular, günde 2 bin maske üretiyorlar - Haberler 10:47: Kraliçe Elizabeth 94'üncü yaşını internetten kutlayacak - Haberler 10:46: Rusya'da 4 bin 268 yeni koronavirüs vakası - Haberler 10:45: Kaza yapan traktördeki baba ve oğlu yaralandı - Haberler 10:39: 'Covid-19'u belirti göstermeden geçirenler nedeniyle vaka sayısı sanılanın çok üstünde' | Araştırma - Haberler 10:27: HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz - Haberler 09:51: Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu 09:30: Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 3 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu 23:59: Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi 23:19: Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi 22:43: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti