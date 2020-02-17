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Köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp yerde sürükledi

BÜYÜKÇEKMECE'de aracın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi.

17.02.2020 13:59 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:59Köpeği otomobilinin arkasına bağlayıp yerde sürükledi

BÜYÜKÇEKMECE'de aracın arkasına zincirle bağlanmış bir köpek dakikalarca yerde sürüklendi. Köpeğin o halini gören diğer araç sürücüleri bu duruma kayıtsız kalmadı. Köpeği sürükleyen kişiye tepki gösterip o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde köpeği aracının arkasına bağlayan kişi tepki gösterenlere 'bağırma' diye karşılık verirken, hayvanseverlerin 'sen cana kastetmişsin' dediği duyuluyor. Görüntüde yerde sürüklenen köpeğin ayaklarının metrelerce sürüklenmesinin etkisiyle kanadığı görülüyor.



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Kaynak: DHA

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