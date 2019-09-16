Haberler » Güncel » Haber

Köpeği taşlayan adam gözaltına alındı

16.09.2019 14:27Köpeği taşlayan adam gözaltına alındı


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:25 Ayağını camdan çıkararak makas atan trafik magandası yakalandı
17:24 KBÜ, Mevlana ve Erasmus programlarıyla gelen öğrencileri ağırladı
17:24 Çin'den Netanyahu'nun seçim vaadine tepki
17:24 Kampüste traktörün çarptığı sezen, öldü
17:23 PKK'lı diye kayyumun attıkları, HDP'li belediye tarafından işe alınıyor
17:23 Necdet Ersan parkı yenilenen görüntüsü ile çok beğenilecek
17:22 Çanakkale'de 118 kaçak göçmen yakalandı