Köpeği Yaralayan Sürücüye Takipsizlik Kararı

Kaynak: İHA

İzmir'deki trafik kazasında bir köpeği yaraladığı için soruşturma başlatılan sürücü hakkında takipsizlik kararı verildi.İzmir'in Bornova ilçesinde 28 Eylül 2018'de 35 DC 9037 plakalı aracıyla bir köpeğe çarparak bacağının kırılmasına neden olan N.K. hakkında köpeğin sahibi tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, N.K. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince "mala zarar vermek" suçunda kasıt unsurunun arandığı belirtilerek, soruşturmaya konu yaralama olayının ise şüphelinin taksirli hareketinden dolayı meydana geldiğine vurgu yapıldı. "Mala zarar vermek" suçunun oluşmadığı belirtilen kararda, şüpheli hakkında takipsizlik kararının verildiği ifade edildi. - İZMİR