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Köpeğin boynuna ip bağlayarak yerde sürükledi.

Köpeğin boynuna ip bağlayarak yerde sürükledi.

12.04.2020 20:39 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:41
Köpeğin boynuna ip bağlayarak yerde sürükledi...Köpeğe işkence eden şahıs ile polisin kovalamacası kamerada
ANKARA - Başkent'te, yavru bir köpeğin boynuna ip bağlayarak yerde sürükleyen bir vatandaşı gören polis ekipleri, kovalamaca sonrası şahsın elinden köpeği kurtararak belediye ekiplerine teslim etti.
Ankara 'nın Altındağ ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, yavru bir sokak köpeğinin boynuna ip bağlayarak yerde sürükleyen bir vatandaş fark etti. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı durdurmak için harekete geçti ancak şahıs birden kaçmaya başladı. Kısa süreli bir kovalamaca sonrası şahsı yakalayan polis ekipleri, akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahsın elinden köpeği kurtararak belediye ekiplerine teslim etti. Köpeğin boynuna ip bağlayarak yerde sürükledi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Polis, 3. Sayfa
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