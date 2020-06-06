Köpeğin çocuğa saldırma anı kameraya yansıdı - İZMİR

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir köpeğin 6 yaşındaki kız çocuğuna ve olaya müdahale eden esnafa saldırma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

06.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:52
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir köpeğin 6 yaşındaki kız çocuğuna ve olaya müdahale eden esnafa saldırma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Sekiz Eylül Mahallesi'ndeki evinden markete gitmek için sokağa çıkan kız çocuğuna yolda karşılaştığı Alman kurdu cinsi bir köpek saldırdı.
Köpeğin çocuğun peşinden koştuğunu gören çevredeki esnaf, kızı kurtarmak için müdahale etti.
Esnafın müdahalesi sonucu kız çocuğu köpeğin saldırısından küçük sıyrıklarla kurtuldu, olayda 2 esnaf köpek ısırması sonucu yaralandı.
Küçük çocuk ve esnaflar, Kemalpaşa Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Köpek ise çevredekilerce kontrol altına alındıktan sonra olay yerine çağrılan Kemalpaşa Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü.
Hayvanın sahibine ulaşılamazken veteriner hekimler köpeği gözlem altına aldı.
"Vahim bir olay yaşanabilirdi"
Olaya müdahale eden esnaflardan 45 yaşındaki Ersan Bavli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanında çalışırken bir anda köpeğin küçük kızı kovaladığını, kızın bağırdığını gördüğünü söyledi.
Köpeğin kız çocuğuna saldırma anını hala unutamadığını belirten Bavli, "Köpeğin ağzı, çocuğunun kafasındaydı. Kurtarmak için mücadele ederken köpek beni de kollarımdan ısırdı. Köpek çok güçlüydü. Arkadaşım geldi, köpeğin kulaklarından tuttu, götürürken onu da ısırdı. Bu olaya müdahale etmeseydik daha vahim bir olay yaşanabilirdi. Bizim yerimizde kim olsa aynı şeyi yapardı." dedi.
Esnaf Salim Aktaş da kendisinin de çocuk sahibi olduğunu ifade ederek, "Köpeğin kıza saldırdığını görünce çok üzüldüm. Olaydan sonra çocuk çok ağladı. Psikolojisi bozulmuştu. Köpek beni de ellerimde ısırdı ama çocuğumuzu köpeğin elinden kurtardığımız için mutluyum." diye konuştu.
Olay yeri yakınlarındaki sitenin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde köpeğin çocuğukovalaması, saldırması ve esnafın müdahale etmesi yer alıyor. Köpeğin çocuğa saldırma anı kameraya yansıdı - İZMİR

Kaynak: AA

Etiketler: Kemalpaşa, İzmir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye’nin en zenginleri listesine Denizli’nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor Haber
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Libya’da Sirte kenti Hafter’in elinden alındı Haber
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya’da 1026, Meksika’da 625 kişi öldü Haber
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor Haber
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Sibel Can’ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Haber
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Haberler››Güncel››Köpeğin çocuğa saldırma anı kameraya yansıdı - İZMİR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:49: Libya Petrol Tesisleri Muhafızları: "Petrol kuyularını Hafter milislerinden temizlemek için emir... - Haber 20:47: Galatasaray'da testler negatif - Haber 20:47: Son dakika! Bakan Kurum'dan Riva Deresi yanıtı - Haber 20:47: Üzerine duvar devrilen belediye işçisi hayatını kaybetti - Haber 20:45: Kovid-19'a karşı bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da vaka sayısı 1000'i geçti - Haber 20:14: Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir - Haber 19:18: Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı - Magazin 18:27: Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı - Haber 13:49: Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi - Ekonomi