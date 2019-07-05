05.07.2019 09:31
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Köpeğin dondurma keyfi

Köpeğin dondurma keyfi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde aşırı sıcaklarda sokak köpeğinin bir vatandaşın aldığı dondurmayı yemesi renkli görüntüler oluşturdu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde aşırı sıcaklarda sokak köpeğinin bir vatandaşın aldığı dondurmayı yemesi renkli görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı Aşkale ilçesinde sokak köpeğine önce kasaptan et alan vatandaş, köpeğin eti yemediğini görünce dondurmacıdan dondurma aldı. Eşiyle birlikte köpeğe dondurma yediren vatandaş, sıcaktan bunalan sokak hayvanları için hayvanseverlerden destek istedi. Havanın sıcaklığından bunalan köpeğin kendisine ikram edilen dondurmayı yalayarak afiyetle yemesi renkli görüntüler oluşturdu. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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