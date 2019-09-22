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Köpeğine eziyet eden kadın gözaltına alındı

ABD'de köpeğine eziyet eden kadını görüntüleyen Vincent Minutello, görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak gözaltına alınmasını sağladı.

22.09.2019 12:12Köpeğine eziyet eden kadın gözaltına alındı
ABD'de köpeğine eziyet eden kadını görüntüleyen Vincent Minutello, görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak gözaltına alınmasını sağladı.
Florida eyaletine bağlı Tarpon Spring şehrinde köpeğini gezdirirken tekmeleyen ve tasmasıyla boğan 26 yaşındaki Michelle Sieber adlı kadın gözaltına alındı. Hayvan sever Vincent Minutello, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerde, Sieber'in köpeğe tekme attığı ve tasmasından tutup havaya kaldırarak boğduğu görüldü. Köpeğe eziyet edilmesine daha fazla dayanamayan Minutello, aracıyla Sieber'e yaklaşarak, "Hey. Köpeğe daha nazik davranır mısın? Bunu yapamazsın" diye uyardı. Bunun üzerine Sieber, "İstersen onu alabilirsin" dedi.
Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından, Sieber polise ihbar edildi. Polis tarafından Clearwater şehri yakınlarında hayvanlara eziyet suçundan gözaltına alınan ve 2 köpek sahibi olduğu belirlenen kadın, verdiği ifadede 'köpeği eğittiğini' söyledi.
Sieber, 2 köpeği de hayvan kontrol görevlileri tarafından koruma altına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya

Kaynak: DHA

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