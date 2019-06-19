19.06.2019 21:34
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Köpeğine, sokak kedisini parçalattı

Köpeğine, sokak kedisini parçalattı

ADANA'da, kimliği belirsiz kişi, pitbull cinsi köpeğine, sokak kedisini parçalattı.

ADANA'da, kimliği belirsiz kişi, pitbull cinsi köpeğine, sokak kedisini parçalattı. Bu anların yer aldığı, sosyal medyadaki videoyu izleyenler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, pitbull cinsi köpeğini üzerine saldırtarak, sokak kedisini parçalattı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ve hayvanseverler, köpeğin sahibine tepki gösterip, İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


- Adana
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

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