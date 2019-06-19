19.06.2019 20:04
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Köpeğine sokak kedisini parçalattı, "Hayvan severim" diye kendini savundu

Köpeğine sokak kedisini parçalattı, "Hayvan severim" diye kendini savundu

Adana'da pitbull cinsi köpeğine sokak kedisini parçalatan 19 yaşındaki genç ve yanından bulunan bir arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da pitbull cinsi köpeğine sokak kedisini parçalatan 19 yaşındaki genç ve yanından bulunan bir arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan genç kendisini, "Ben de bir hayvan severim" diye savundu.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde 19 yaşındaki D.M.S. pitbull cinsi köpeğine sokak kedisini parçalatarak öldürdü. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayın şüphelisi D.M.S. ile yanında bulunan arkadaşı B.F. (20) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından D.M.S. köpeğini kasten saldırtmadığını savundu. D.M.S, "Ben de bir hayvan severim, fakat köpeği yeni aldığım için kediye saldıran köpeğime müdahalede bulunamadım. Ben de korktum" ifadesini kullandı. Şüpheli daha sonra Denizli Polis Merkezine götürüldü. - ADANA
Kaynak: İHA
Seyhan, Adana, 3. Sayfa

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