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Köpeğini ameliyata götüren çiftle polisin diyaloğu dikkat çekti

Köpeğini ameliyata götüren çiftle polisin diyaloğu dikkat çekti İstanbul'da trafik denetimlerde ilginç diyalog kamerada Kağıthane'de polis ekipleri trafiğe çıkan sürücüleri denetledi Kağıthane'de sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından polis ekipleri trafiğe çıkan sürücüleri denetledi.

12.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:43
Köpeğini ameliyata götüren çiftle polisin diyaloğu dikkat çekti
İstanbul 'da trafik denetimlerde ilginç diyalog kamerada
Kağıthane 'de polis ekipleri trafiğe çıkan sürücüleri denetledi
İSTANBUL - Kağıthane'de sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından polis ekipleri trafiğe çıkan sürücüleri denetledi. Cezai işlemlerin yapıldığı denetimde, köpeğini ameliyat için veterinere götüren çiftle ilginç diyalog kameralara yansıdı.
Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cendere Caddesi üzerinde denetimlerde bulundu. Trafiğe çıkan araçları durduran ekipler sürücülerin kimlik kontrollerini yaptı. Sağlık çalışanı olan sürücüler kontrollerinin ardından iş yerlerine veya evlerine gitti.

Köpeğini ameliyata götüren çift dikkat çekti
Denetimler esnasında ilginç diyaloglarda yaşandı. Otomobil ile seyir halinde olan bir çifte polis neden çıktıklarını sordu. Çiftin köpeklerini ameliyat ettirmek için veterinere götürdüğünü söylemesi üzerine polis belge veya randevu kaydını görmek istedi. Araçtaki kadının cep telefonundan randevu kaydını göstermesi üzerine gitmelerine izin verildi.
Kargo ve damacana su taşıyan araç sürücülerinin de denetlediği uygulama aralıklarla devam etti. Köpeğini ameliyata götüren çiftle polisin diyaloğu dikkat çekti

Kaynak: İHA

Etiketler: Kağıthane, İstanbul, Polis, 3. Sayfa
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