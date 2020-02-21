Haberler » Güncel » Köpeğini bulana 5 bin lira ödül verecek - Haber

Köpeğini bulana 5 bin lira ödül verecek

Antalya'da yaşayan Ümit Özçelik, 5 ay önce kaybolan köpeğini bulana 5 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

21.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:32Köpeğini bulana 5 bin lira ödül verecek
'da yaşayan Ümit Özçelik, 5 ay önce kaybolan köpeğini bulana 5 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan, turizm sektöründe çalışan Ümit Özçelik'in 3 yaşındaki Doga cinsi av köpeği 10 2019 tarihinde Ilıca- 'den kayboldu. Özçelik, tüm aramalarına rağmen 5 aydır köpeğiyle ilgili bir ipucuna ulaşamadı.

Köpeğinin kendisi için ayrı bir anlamı olduğuna dikkat çeken Özçelik "Köpeğim benim bu dünyadaki tek varlığım. Benim başka kimsem yok. Dedesi ve babası da benimle birlikte yaşadı. 10 Eylül tarihinde Kumköy'de kayboldu ve bugüne kadar aramalarıma rağmen bulamadım. Doga Arjantin cinsi av köpeğim genellikle domuz ve puma avında kullanılıyor. Köpeğimi bulana ve yerini bildirene 5 bin TL ödül vereceğim" dedi. - ANTALYA

Arjantin, Antalya, Kumköy, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 15:36:56