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Köpeğini döven kişiye para cezası verildi

Kayseri'de köpeğini döven kişiye idari para cezası verildi.

05.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:01
'de köpeğini döven kişiye idari para cezası verildi.
Bir kişinin, merkez ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'ndeki evinin balkonunda, köpeğini dövdüğünü gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Suriye uyruklu kişiye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947 lira idari para cezası verdi.
Ekiplerce tedavi için Büyükşehir Belediyesi Molu Geçici Köpek Bakımevi'ne götürülen köpeğin, veteriner hekim tarafından yapılan muayenesinde, aldığı darbelerin etkisiyle vücudunda ödem oluştuğu öğrenildi.
Öte yandan, cep telefonuyla çekilen görüntülerde, Suriye uyruklu kişinin sopayla dövdüğü köpeğini kaldırarak yere attığı görülüyor.
Köpeğini döven kişiye para cezası verildi

Melikgazi, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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