Köpeğini emanet edip, 40 metreden ölüme atladı

Antalya'da yaşayan 27 yaşındaki Tolga Yeni, 40 metre yükseklikteki falezlerden atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce bir mektup bırakan genç adam, mektubunda Şila adlı köpeğinin bildirdiği adrese teslim edilmesini ve kimsesizler mezarlığına gömülmek istemediğini belirtti.

40 METREDEN AŞAĞI ATLADI

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Parktaki 40 metrelik falezlerin kenarında bekleyen Tolga Yeni'yi gören vatandaşlar, şüpheye kapılarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, intihar edeceğini söyleyen Yeni'yi ikna etmek istedi. Ancak bu sırada Tolga Yeni, falezlerden atladı. 40 metre yüksekten kayalıklara düşen Yeni, yaşamını yitirdi.

CEBİNDEN MEKTUP ÇIKTI

Deniz Polisi tarafından cesedi yat limanına çıkarılan Yeni'nin üzerinde bir mektup bulundu.

"Şila'yı emanet edebileceğim kimse yoktu. Mektupta yazılı adrese bırakırsanız sevinirim. Beni affedin" ifadeleri yer alan mektupta, vefat eden şahsın kimsesizler mezarlığına gömülmek istemediği bilgisi de yer alıyordu.

Tolga Yeni'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.