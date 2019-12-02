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Köpeğini emanet edip, 40 metreden ölüme atladı

ANTALYA'da, Tolga Yeni (27), 40 metre yükseklikteki falezlerden atlayarak intihar etti.

02.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:42Köpeğini emanet edip, 40 metreden ölüme atladı

ANTALYA'da, Tolga Yeni (27), 40 metre yükseklikteki falezlerden atlayarak intihar etti. Yeni'nin geride, 'Şila' adlı köpeğinin bildirdiği adrese teslim edilmesini ve kimsesizler mezarlığına defnedilmek istemediğini yazdığı bir mektup bıraktığı ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde ilçesindeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Parktaki 40 metrelik falezlerin kenarında bekleyen Tolga Yeni'yi gören vatandaşlar, şüpheye kapılarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, intihar edeceğini söyleyen Yeni'yi ikna etmek istedi. Ancak bu sırada Tolga Yeni, falezlerden atladı. 40 metre yüksekten kayalıklara düşen Yeni, yaşamını yitirdi. Deniz Polisi tarafından zodyak bota alınan cesedi yat limanına çıkarılan Yeni'nin üzerinde bir mektup bulundu.Yeni'nin mektubunda köpeği Şila için "Şila'yı emanet edebileceğim kimse yoktu. Mektupta yazılı adrese bırakırsanız sevinirim. Beni affedin" diyerek, kimsesizler mezarlığına defnedilmek istemediğini vasiyet ettiği öğrenildi. Tolga Yeni'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Tolga Yeni, Muratpaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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