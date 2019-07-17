17.07.2019 11:49
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Köpeğini gezdiren kadın, az kalsın yıkılan duvarın altında kalıyordu

Köpeğini gezdiren kadın, az kalsın yıkılan duvarın altında kalıyordu

Çin'de köpeğini gezdiren kadın, yıkılan duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çin'de köpeğini gezdiren kadın, yıkılan duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. 3 aracın hurdaya döndüğü olay, güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, Jiangxi eyaletindeki Ganzhou şehrinde meydana geldi. Köpeğini gezdiren kadın, yıkılan duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasında kaydedilen görüntülerde, kadının sokakta köpeğiyle yürüdüğü; gelen ses üzerine aniden duraksayarak tam tersi yöne koşmaya başladığı görüldü. Yıkılan duvarın altında kalan 3 otomobilin hurdaya döndüğü belirtilirken; araçlardan birinin kayan toprağın etkisiyle yola savrulduğu görüldü.

Meydana gelen olayda kadının yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Farklı açılardan duvarın yıkılma anı
-Kadının kaçma anı
-Araçların yıkılan duvarın altına kalması


Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

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