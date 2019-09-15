Haberler » 3. Sayfa » Haber

Köpeğini gezdirmeye çıkaran genci bıçaklayan tutuklandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da annesiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıkaran genci "Niye bakıyorsun" tartışmasında bıçakla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15.09.2019 19:23Köpeğini gezdirmeye çıkaran genci bıçaklayan tutuklandı
SAMSUN (İHA) – Samsun'da annesiyle birlikte köpeğini gezdirmeye çıkaran genci "Niye bakıyorsun" tartışmasında bıçakla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak E. (25), annesi Esin E. ile birlikte akşam üzeri köpeğini dışarıya gezdirmeye çıkardı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir şahıs Burak E.'ye "Niye bakıyorsun?" diyerek genç ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Burak E., 3 bıçak darbesiyle yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Ö.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.S., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Atatürk Bulvarı, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:12 İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi yağmur hayatı olumsuz etkiledi
02:49 Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldı
02:05 Bodrum'da Makilik alanda çıkan yangın korkuttu
01:58 TEM Otoyolda otomobil ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
01:56 Pendik'te trafik kazası; 2 ölü 1 yaralı
01:25 Bodrum'da Makilik alanda korkutan yangın
01:22 TEM Otoyolunda trafik kazası: 4 yaralı