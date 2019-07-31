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Köpeğini otomobilin arkasına bağlayarak götüren kişiye 773 TL ceza kesildi

Kırklareli'de bir sürücü, deri koltukları zarar görmesin diye köpeğini iple otomobilin arkasına bağlayarak götürdü. Hayvanseverlerin tepkisini çeken sürücüye 773 TL para cezası uygulandı.

31.07.2019 11:12
Köpeğini otomobilin arkasına bağlayarak götüren kişiye 773 TL ceza kesildi

Kırklareli'de köpeğini iple otomobilin arkasına bağlayarak götüren C.Ç.'ye 773 TL para cezası uygulandı. Yanlış yaptığını kabul eden sürücü C.Ç, "Otomobilin deri koltuklarına zarar vermesin diye böyle bir yola başvurdum" dedi.

Kırklareli'de C.Ç., dün otomobilinin arkasına iple bağladığı köpeğini götürürken, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki gösterdi. Kentte, hayvanseverlerin başvurusu üzerine polis, C.Ç.'yi yakaladı.

KOLTUKLARINA ZARAR VERMESİN DİYE BÖYLE BİR YÖNTEME BAŞVURMUŞ

C.Ç. polisteki ifadesinde köpeğin kendisine ait, götürdüğü mesafenin de kısa olduğunu belirterek, "Otomobilin deri koltuklarına zarar vermesin diye böyle bir yola başvurdum. Büyük bir hata yaptığımı sonradan anladım. Herkesten ve hayvanseverlerden özür dilerim. Köpeğimi çok seviyorum, büyük bir yanlış yaptım" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü, C.Ç.'ye, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 773 TL idari para cezası uyguladı.

KIRKLARELİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Kırklareli Valiliği de olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde ilimizde yaşanan aracın arkasına köpeğin bağlanarak eziyet edilmesi olayı ile ilgili gerekli incelemeler tamamlanmıştır. Olayı yapanlar bulunmuş, haklarında yasal işlemler yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.


Kırklareli, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (7)
NİL: bu az daha fazla olmali ne ki bu
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OGÜN: Aynisini ona yapilsin.
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HAYVANLARI SEVEN Y: Sevmedikleri hayvanı neden besliyorlar tabiki güvenlik için. . sevseler acı çektirmezler sevseler bir koltuğun üstüne örtü örtüm biricik sadık dostunu yanında ve arka koltukta oturtur hızlı giden arabanın yanında koşturmaz. hayvanın dili yokki anlata bilsin nasıl canının yandığını ve patiletinin acıdığını. . . .
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BURAK: Yanlış ceza kafası kesilekti o itin
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HAYVAN SEVERLER: insansever kalmadı ğüzel ülkemde anlaşılan.
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IBO: 773 cok az en az 7500 olmali böyle iki ayakli hayvanlara sanki son model ferafi
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ONUR..: neden az bu kadar böyle serevsizlere neden azzz
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