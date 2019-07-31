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Köpeğini otomobilin arkasına bağlayarak götüren kişiye 773 TL ceza(2)

'ARABADA ÇOCUK OLDUĞU İÇİN BÖYLE BİR YOLA BAŞVURDUK'Kırklareli'de köpeğini iple otomobilinin arkasına bağlayarak götürürken görüntülenen ve sosyal medya üzerinden paylaşılmasıyla tepki çeken C.Ç.'ye 773 lira para cezası uygulandı.

31.07.2019 13:28 Köpeğini otomobilin arkasına bağlayarak götüren kişiye 773 TL ceza(2)

'ARABADA ÇOCUK OLDUĞU İÇİN BÖYLE BİR YOLA BAŞVURDUK'
Kırklareli'de köpeğini iple otomobilinin arkasına bağlayarak götürürken görüntülenen ve sosyal medya üzerinden paylaşılmasıyla tepki çeken C.Ç.'ye 773 lira para cezası uygulandı. Kamuoyundan özür dileyen C.Ç., otomobilde 1 yaşında bir çocuk bulunduğunu ve köpeğinde onu rahatsız etmesi üzerine böyle bir yanlış yönteme başvurduğunu söyledi. Köpeği araca bağlı olarak çok kısa bir süre götürdüğünü belirten C.Ç., "Aracımdaki deri koltukları zarar vermesi için değil, çocuğa rahatsızlık verdiği için kısa bir süre böyle götürdüm. Daha sonra çocuğu başka bir araca alıp, köpeğimi de arabama alıp, yolumuza devam ettik. Bu kötü görüntü için özür diliyoruz" dedi.



Kırklareli, Güncel

Kaynak: DHA

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