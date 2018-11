Köpeğinin birinci yaşını doğum günü pastası ile kutladı

15 Kasım 2018 Perşembe 22:42



Köpeğinin birinci yaşını doğum günü pastası ile kutladıHayvanlara yönelik şiddete köpeğine doğum günü partisi düzenleyerek dikkat çektiBARTIN - Bartın 'da organizasyon işleri ile uğraşan hayvansever köpeği için doğum günü partisi düzenledi. Partiyi sokak hayvanlarının sorunlarına dikkat çekmek için organize ettiklerini ifade eden köpeğin sahibi, "Hayvanların önemsenmesi için bu tarz bir etkinlik yaptık" dedi. Bartın'da organizasyon firması sahibi olan 30 yaşındaki Özlem Maden, sokak hayvanlarına yönelik son dönemde son dönemde artan şiddet olaylarına dikkat çekmek için 1 yaşına giren Fransız Bulgoğu cinsi köpeği My'a doğum günü partisi düzenledi. Arkadaşları ve hayvansever vatandaşların da hediyeleri ile birlikte katıldığı etkinlikte hazırlattığı doğum günü pastayı köpeği "My" ile birlikte söndürüp, kesen Maden, "My'ı alalı 10 ay oldu. 2 yaşındayken bana gelmişti. Bir canla yaşamak istedim ve hayvanlara ilgim var. Köpeğim olsun istedim ve "My" ile tanıştık. Bugünde birinci yaş gününü kutlamak istedik. Ailemizin bir bireyi ve işim gereği doğum günü organizasyonu da yapıyorum. My dükkanda yaşıyor ve eerkes tarafından seviliyor. Onun düşünceleri herkesten önemli. Herkes hayvanlar düşünemez zannediyor ama My beni çok iyi anlıyor. Benim için bir evlattan farkı yok" dedi.Sokak hayvanlarına da dikkat çeken Maden, "Bugünkü etkinliğimizi diğer amacı da sokak hayvanlarına son zamanlarda artan şiddete dikkat çekmektir. Diğer hayvanlarında daha çok önemsenebilmesi için, bu tarz bir organizasyon yaptık. Her canlı My kadar şanslı olmuyor. Sokakta ve diğer yerlerde şiddetin önünü kesmek ve hayvanların önemsenmesi için bu tarz bir etkinlik yaptık. Umarım her insan da hayvana bu şekilde değer verir. Sadece köpeklere değil, doğadaki bütün hayvanlara değer veriyoruz. Kış ayı geldi. Dükkanı olan, evi olan herkes kapısının önüne bir kap mama koyarsa onlara can vermiş oluruz" diye konuştu.