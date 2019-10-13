Köpeğinin kansere yakalandığını öğrenen Kıvanç Tatlıtuğ yıkıldı

Ekranların aranan yüzü Kıvanç Tatlıtuğ'un, geçtiğimiz günlerde dil eğitimi için eşi Başak Dizer'le Amerika'ya gideceği öğrenilmişti. Şimdilik herhangi bir projede yer almayacak olan yakışıklı oyuncu, gözü gibi baktığı köpeği Mars'ın hasta olduğunu öğrendi.
KANSERE YAKALANDI
Tatlıtuğ'un geçtiğimiz günlerde hareketlerinden şüphelenerek veterinere götürdüğü köpeği Mars'ın hastalığı ortaya çıktı. 3 yaşındaki Amerikan Staffordshire cinsi Mars'ın, yapılan tetkikler sonucu kansere yakalandığı öğrenildi.
ADETA YIKILDI
Acı gerçeği, köpeğini götürdüğü veterinerde röntgen çekilince öğrenen Tatlıtuğ, adeta yıkıldı. Köpeğinin beyinde tümör olduğunun bilgisini alan Tatlıtuğ, kendi dalında başarılı veterinerlerle görüştü.
HİÇBİR MASRAFTAN KAÇINMADI
Hiçbir masraftan kaçınmayan oyuncu köpeğinin kanını değiştirtti, özel tedaviler uygulatmaya başladı.