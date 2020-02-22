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Köpek 5 yaşındaki kıza saldırdı! Korku dolu anlar yaşayan ailesi kızı zor kurtardı

ABD'nin Colorado eyaletinde küçük bir kıza köpek saldırdı.Bir kilisenin otoparkında yürüyen aile biranda köpeğin saldırısıyla korku dolu anlar yaşadı.

22.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:11Köpek 5 yaşındaki kıza saldırdı! Korku dolu anlar yaşayan ailesi kızı zor kurtardı

ABD'nin eyaletindeki Colorado Springs kentinde küçük bir kıza köpek saldırdı.Bir kilisenin otoparkında yürüyen aile biranda köpeğin saldırısıyla korku dolu anlar yaşadı.

Çevredekilerin de yardıma koştuğu olayda, çocuk köpeğin dişlerinin arasından zor kurtarıldı. Küçük kız olayı ufak sıyrıklarla atlattı.

ÇEVREDEKİLER ZOR KURTARDI

Olay, 20 Ekim'de Colorado Springs kilisesinin yakınında meydana geldi. "Terrier-boğa" cinsi köpek ailesiyle beraber yürüyen 5 yaşındaki kıza saldırdı.

Köpeğin saldırısıyla çevrede bulunan vatandaşlar köpeği korkutarak küçük kızı kurtarmaya çalıştı. Uzun süre köpeğin dişleri arasında kalan çocuk zorda olsa kurtarıldı


Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, 3. Sayfa, Yaşam, Dünya

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