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Köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü helikopterle kurtarıldı

ABD'nin Santa Barbara sahilinde sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayan ve bacağından ısırılan adamı sahil güvenlik kurtardı, kurtarılma anları kameraya yansıdı.

23.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:29 Köpek balığı saldırısına uğrayan sörfçü helikopterle kurtarıldı

ABD'nin Santa Barbara sahilinde sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayan ve bacağından ısırılan adamı sahil güvenlik kurtardı, kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Santa Barbara sahilinde hafta sonu sörf yaparken 4,5 metre boyunda bir köpek balığının saldırısına uğrayan 37 yaşındaki sörfçü Los Angeles Sahil Güvenlik tarafından helikopterle denizden kurtarıldı. Sörfçüyü bacağından ısıran köpek balığının, adamı bir süre suyun altında sürüklediğı belirtildi. Yaralanan sörfçüye yardımına gelen başka bir teknede ilk müdahale yapılırken, kan kaybını önlemek için sörfçünün bacağına turnike atıldı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Helikopteri, yaralı sörfçüyü tekneden alarak hastaneye götürdü. Kurtarma anları kameraya yansırken, sörfçünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralı sörfçünün halata bağlı sepetle helikoptere alınması 

 



Amerika Birleşik Devletleri, Santa Barbara, Güncel

Kaynak: DHA

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