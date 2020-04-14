Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Köpek balığı sanılan zargana azmanları, Bodrum'da tartışma konusu oldu

BODRUM'daki Gündoğan koyunda görüntülenen zargana azmanı cinsi balık, büyüklüğü ve yüzgeçleri nedeniyle köpek balığına benzetildi.

14.04.2020 19:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:47
Köpek balığı sanılan zargana azmanları, Bodrum'da tartışma konusu oldu

BODRUM'daki Gündoğan koyunda görüntülenen zargana azmanı cinsi balık, büyüklüğü ve yüzgeçleri nedeniyle köpek balığına benzetildi. Sosyal medyada da tartışma konusu olan balıkların koronavirüs tedbirleri kapsamında sahile girişlerin kapatılması üzerine kıyıya kadar yaklaştıkları öğrenildi.

Gündoğan Sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, denizde kıyıya yakın bir noktada 1,5 metre uzunluğunda ve yüzgeçleri su yüzeyinde olan iki balığın yan yana yüzdüğünü gördü. Balıkları yüzgeçleri nedeniyle köpek balığına benzeten vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Bodrum 'da tartışma konusu oldu. Yüzgeçleri suyun dışında yüzen balıklar; kılıç balığı, köpek balığı ve yunus balığına benzetildi. İlk bakışta köpek balığını andıran bu balık türünün çiftleşme mevsimindeki zargana azmanı olduğu tespit edildi. Balıkların koronavirüs tedbirleri kapsamında sahile girişin kapatılmasının ardından kıyıya kadar yaklaştıkları öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gündoğan, Bodrum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Haberler ›› Güncel ››Köpek balığı sanılan zargana azmanları, Bodrum'da tartışma konusu oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:10: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür." - Haber 20:10: Bakan Koca: "Bugün itibarıyla toplam test sayısı 443 bin 626'ya, toplam vaka sayısı 65 bin 111'e... - Haber 20:10: Tatvan Belediyesi vektörle mücadele çalışması başlattı - Haber 20:08: Bakan Koca: "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 62, vefat sayısı 107 oldu, toplam vefat sayısı 1403'e... - Haber 20:08: Koca: "Bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit edildi. - Haber 20:06: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu - Haber 19:50: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler