Köpek balığını tekmeleyip yumruklayan balıkçıya ceza

BALIKESİR'in Erdek ilçesi açıklarında balıkçıların ağına takılan köpek balığını, denize geri bırakılması sırasında tekmeleyip, yumruklayan balıkçıya 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulandı.

?Turan Mahallesi açıklarında Nurban Reis adlı tekneyle avlanmak için Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına, yaklaşık 4 metre boyunda ve 700 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen köpek balığı takıldı. Balıkçılar, ağlardan kurtardıkları köpek balığını yeniden denize bırakırken, içlerinden biri, hayvanı tekmeleyip, yumrukladı. O anlar bir balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İnternette paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Aralarında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TUDAV) da yer aldığı çeşitli kişi ve kurumlar 'hayvana şiddet' uygulandığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. TUDAV'a gönderilen yazıda şikayetlerin iletildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü köpek balığına şiddet uygulayan kişiyi tespit etti. Balıkıçıya 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 'idari yaptırım' uygulandığı belirtildi.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

TUDAV tarafından yapılan açıklamada, 10 Eylül 2019 tarihinde avlanan, denize salınmadan önce tekme ve yumruklarla dövülen balığının nesli tehlike altındaki 'Sapan köpek balığı' olduğu belirtildi. Vakıf açıklamasında bu cezanın 'İlk olduğu' vurgulanırken şöyle denildi:

"Ülkemizde bir balık türü için 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin (a) bendinin (bildiğimiz kadarıyla ilk defa) uygulanması sevindiricidir. Ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte, çoğu zaman caydırıcılıktan uzak olan az miktardaki para cezalarının bu tür fiilleri engelleme açısından yeterli olmadığı açıktır. Cezaların en kısa sürede artırılmasını ve balıkçıların bu konuda duyarlı davranmasını bekliyoruz."

Söz konusu yasanın ilgili maddesinde, "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır" deniliyor.

- Balıkesir