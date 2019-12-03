Haberler » Güncel » Köpek çiftliğine ceset gömülmesiyle ilgili soruşturmada şüpheliler sorgulanıyor - Haber

Köpek çiftliğine ceset gömülmesiyle ilgili soruşturmada şüpheliler sorgulanıyor

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tabancayla öldürdüğü Sercan Yıldırım'ın (23) cesedini köpek çiftliğine gömmek isterken, yakalanan acil tıp teknisyeni Hamza D. (27) ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.

03.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:12Köpek çiftliğine ceset gömülmesiyle ilgili soruşturmada şüpheliler sorgulanıyor

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tabancayla öldürdüğü Sercan Yıldırım'ın (23) cesedini köpek çiftliğine gömmek isterken, yakalanan acil tıp teknisyeni Hamza D. (27) ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor. Sosyal medyadan yasaklı köpek türlerinden pitbull satışı yaptığı öne sürülen Hamza D.'ye ait çiftlikteki 2 pitbull'a ise el koyulduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 17.00 sıralarında, Zümrüt Mahallesi Turgut Pınarı mevkisindeki köpek çiftliğinde, öldürülen kişinin gömüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Köpek çiftliğine baskın düzenleyen polis ekipleri, bahçede bulunan cesedi çukur açıp, gömmeye çalıştığı ileri sürülen acil tıp teknisyeni Hamza D.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede cesedin, Sercan Yıldırım'a ait olduğu ve tabancayla göğsünden vurulduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 2 kişiyi daha gözaltına aldı; 1 kişinin ise arandığı belirtildi. Sercan Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelilere ait olay yerindeki 2 otomobil, incelenmek üzere çekiciyle emniyet bahçesine götürüldü. İddiaya göre, gözaltına alınan şüphelilerle cumartesi gecesi köpek çiftliğinde alkol almak için buluşan Sercan Yıldırım'ın, bu sırada bilinmeyen nedenle aralarında çıkan tartışmada Hamza D. tarafından tabancayla öldürüldüğü ileri sürüldü. Emniyete götürülen 3 kişinin sorgusuna devam edildiği belirtildi.

2 PİTBULL'A EL KOYULDU

Olay yeri olan köpek çiftliğinde polis ekiplerince yapılan aramada ise 4 tabanca, 1 tüfek ve mermiler ile yasaklı 2 pitbull cinsi köpeğin bulunduğu öğrenildi. Hamza D.'nin, pitbull cinsi köpekleri sosyal medya üzerinden sattığı iddia edildi. Çiftlikteki pitbull cinsi 2 köpeğe el koyuldu. Hayvanlar, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, halıya sarılı cesedin gömüleceği ihbarıyla çalışmaların başlatıldığı belirtilip, "Olay nedeniyle üç kişi yakalanarak gözaltına alınmış, bir kişinin ise aranmasına devam edilmektedir. Soruşturma halen devam etmektedir" denildi.



Sercan Yıldırım, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:57 Erdoğan'ın 'veto' kararı, Zonguldaklıları sevindirdi - Haber
14:54 Müftü Erenay: "İslam dini, gençlerle yükselmiştir" - Haber
14:53 Körfez'de 'engelsiz' şölen - Haber
14:52 30 yıldır evine su taşıyor - Haber
14:52 Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin üniversite öğrencileri ile buluştu - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:35 Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı - Haber
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haber
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
14:12 CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:08:18