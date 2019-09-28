Köpek cinsleri nelerdir? Köpek türleri ve cinsleri

Sevimi dostlarımız köpekler türlerine göre farklı özelliklere sahiptir. Köpeklerin türleri ve cinsleri bilindiğinde onlarla daha uyumlu bir bağ kurabilir, köpek dostlarınızı daha iyi anlayabilirsiniz. İşte köpek türleri, köpek cinsleri ve fiyatları, köpek balığı türleri, köpek türleri nelerdir, fino köpek cinsleri, köpek cinsleri küçük hakkında detaylar…

KÖPEK CİNSLERİ

Köpek türleri mercek altına alındığında binlerce tür ismi sayılabilir. Öne çıkan türleri ve bazı bölgelere has köpek türlerini ele alarak köpek türleri konusunu genel olarak ele alabiliriz.

ANADOLU'YA HAS KÖPEK TÜRLERİ

Anadolu'da hayatın olmazsa olmaz parçalarından biri olan köpekler, sadıklığı, yüksek görev bilinci ve dostluğu ile Anadolu insanının sevgisini kazanmıştır. Anadolu'da yaşayan farklı türdeki köpekler, karakter olarak ve görünüm olarak farklılıklar arz ediyor.

ÇATALBURUN

Burun şeklinden dolayı çatalburun adını alan Çatalburun, keskin koku alma yeteneği ile av köpeği olarak kullanılır. Keskin koku alma yeteneği onu arama kurtarma ve narkotik görevlerinde kullanma imkanı sağlar. Sakin karakteri ve sevecen yapısıyla çocuklarla da iyi anlaşır. Çatalburun'un ana vatanı ise Mersin'dir.

KARS ÇOBAN KÖPEĞİ

İnsanda samimiyet ve sarılma hissi uyandıran Kars Çoban Köpeği,son derece zeki, kuvvetli pençeleri olan ve dostu düşmandan ayırabilen bir köpek cinsidir. Dağlık alanlara uyum sağlayabilen bu köpek, sığır sürülerinin bekçiliği görevini üstlenmiştir.

KANGAL

Türklerin Orta Asya'dan göçünde yer alan Kangal, o günden bu yana Anadolu insanının eski dostlarından biri haline gelmiştir. Kadim bir dost olan kangal, dünyaca tanınan bir ırktır. Onun hakkında birçok hikaye ve efsane anlatılmıştır. Hakimiyeti, cesareti, gücü ve hızı ile insanların en büyük yardımcılarındandır.

ALABAY

4000 yıl öncesine kadar dayanan bir mazisi olan Alabay, Orta Asya toplarında boy göstermiş bir köpek türüdür. Korumacı ve sadık bir yapısı olan Alabay, geri adım atmamasıyla da çoban köpeği özelliklerine sahiptir. Yabancılara karşı pek de hoşgörülü olmayan Alabay, gözlerinin içine bakılmasından hoşlanmaz.

AKBAŞ

Batı ve Orta Anadolu'da boy gösteren Akbaş, özellikle de Eskişehir'de çoban köpeği olarak kullanılmaktadır. Sadık ve zeki olması ile bilinen Akbaş, misafiri, sahibini ve düşmanı birbirinden ayırt edebilmektedir. Sahibinden talimat gelmediği sürece sakin kalabilen köpek, bağımsızlığına düşkündür.

KARABAŞ

Hızlı, güçlü, cesur… Karabaşı tanımlayan bu özellikler, onun bir çoban köpeği olmasını sağlamıştır. Kulak ve göz çevresindeki siyahlık onun karabaş adını almasını sağlamıştır. Zorlu iklim şartlarına dayanıklı olan karabaş, bir kangal cinsidir. Kurtlara kafa tutan Karabaş, insanlara karşı şefkatlidir.

NADİR BULUNAN KÖPEK CİNSLERİ

1. Tibet Mastifi

2. Dandie Dinmont Terrier

3. Leonberger

4. Portuguese Su Köpeği

5. Löwchen

6. Brüksel Griffonu

7. New Guinea Singing Dog

8. Xoloitzcuintli (yavru)

9. Xoloitzcuintli (yetişkin)

10. Czechoslovakian Vlcak

11. Bergamasco Shepherd

12. Grand Basset Griffon Vendeen

13. Lancashire Heeler

14. Mudi

15. Russkiy Toy Terrier

16. Kaskas çoban köpeği

17. Swedish Vallhund

18. Slovensky Cuvac

19. Neapolitan Mastiff

20. Bedlington Terrier

21. Flandre Çoban Köpeği

22. Otterhound

23. Catahoula Leopard Dog

24. Swedish Lapphund

25. Karelian Bear Dog

26. Chinese Crested

27. Bonus 1: Saluki (Favorim)

28. Bonus 2: Catalburun (Türk tazısı Çatalburun)

EN PAHALI KÖPEK CİNSLERİ

Alman Kurdu:Zeka ve atletik özellikleri dikkate alındığında bu hiç de şaşırtıcı değil. alman-kurdu.jpg

Chow Chow:Sahiplerini aşırı koruma eğilimi göstermeleri onların ne kadar zeki olduğunu göstermekte.

Samoyed:Onlar çocuklara, yaşlılara ve engelli insanlara karşı duyarlı varlıklardır.

Lowchen: Dünyada türü en az sayıda olan köpek ırkı olarak kabul edilir.. Oldukça zeki olduklarından eğitilebilirler.

Saluki (Gazal Tazısı):Hızları ile bilinmektedir. Çok enerjikler ve çok fazla sayıda günlük egzersiz yapmaktadırlar.

Firavun Tazısı:Anubis'i Genelde diğer köpeklerle birlikte yaşamayı severler. Onlar büyük atlayıcılardır. Aynı zamanda bağımsız olmaya eğilimlidirler.

Tibet Mastifi:Doğaları gereği oldukça yumuşaktırlar. Ancak hiçbir şeyden korkmamak için de oldukça büyüklerdir. Bu köpekler çok yemek yerler.

Portekiz Su Köpeği:Bu köpekler yüzmeyi pek severler. Onlar sakin ve zekidir. Ayrıca mükemmel bir aile arkadaşlığı yaparlar

İrlanda Kurt Köpeği:Avlanmak için çok büyüklerdir. Ancak genellikle sakin ve yumuşaklardır.

Eski İngiliz Çoban Köpeği:Daha önce hayvan sürmek için kullanılmaktaydı. Evcil hayvan almak isteyenlerin ilk tercihleri arasındadır.

Akita: Onların sevimli ve farklı görünüşleri vardır. Güzel tüyleri ve kuyruklarıyla bilinmektedirler.

Chinese Crested Hairless:Görünüşleriyle benzersizlerdir. Köpek gösterilerini izlerseniz, neredeyse her yerde bu türden köpek görebilirsiniz.

İngiliz Bulldog:Huysuz görünen ifadeleri sizi kandırmasın. Onlar oldukça sevgi doludur. Çok kaslı ve şişmandırlar

Siyah Rus Terrier:Nadir köpek ırklarından biridir. Kendine güvenen tavırları vardır.

İtalyan Mastiff:Bu köpekler aşırı gelişmiş bir boğa gibi görünmektedir. Ancak son derece uysal ve şefkatlidirler.

Bedlington Terrier:Bir çeşit kuzuyu anımsatan bu köpekler kimilerine göre çok tatlı, kimilerine göre itici görünüşe sahiptir.

Aziz Bernard:Bazen 250 kilodan fazla olacak şekilde büyüyebilirler. Evde beslemek pekte mümkün gibi durmuyor.

Rottweiler: Polis ya da askeri havyan olarak bilinen bu köpekler, sadık ve sevgi doludurlar.

Kerry Blue Terrier:İrlandalı Mavi Terrier olarak da bilinen bu köpekler koyu enerjik ve insanlarla dayanışma içinde olsalar da eğitime ihtiyaç duymaktadırlar.

Landseer: İngiliz ressam Sir Edwin Henry Landseer'den sonra isimlendirilen bu cins, huzurlu ve sevgi dolu bir köpek cinsidir.