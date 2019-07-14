14.07.2019 13:21
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Köpek hırsızlarından biri yakalandı

Köpek hırsızlarından biri yakalandı

BURSA'da Ö.Ş.'yi (62) dövdükten sonra köpeğini gasbeden 2 zanlıdan biri yakalandı.

BURSA'da Ö.Ş.'yi (62) dövdükten sonra köpeğini gasbeden 2 zanlıdan biri yakalandı. Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay 5 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Ö.Ş., Millet Mahallesi Yunus Emre Parkı'nda 'Pekinez' cinsi köpeğini dolaştırırken, tanımadığı iki kişi yanına geldi. Bunlardan biri köpeği kucağına aldı. Ö.Ş., ilk önce köpeğini sevdiğini düşündüğü için tepki göstermedi. Bu kişinin köpeğiyle birlikte yanından uzaklaştığını gören Ö.Ş., "Köpeğimi bırakın" diye bağırdı. Diğer kişi Ö.Ş.'yi döverken, daha sonra ikisi de kaçtı.
Polise giden Ö.Ş., dövülüp, köpeğinin çalındığını ifade etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlılardan birinin M.B. (38) olduğunu tespit etti. Yapılan teknik takip sonucu adresi belirlenen M.B., düzenlenen operasyonla yakalandı. Diğer zanlının yakalanması için çalışaların sürdüğü bildirildi.


- Bursa
Kaynak: DHA
Bursa, Güncel

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