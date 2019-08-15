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Köpek kavgasında baba ve oğlu av tüfeğiyle öldürüldü

Tokat'ta köpek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ile oğlu av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

15.08.2019 23:05
Köpek kavgasında baba ve oğlu av tüfeğiyle öldürüldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ile oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Niksar ilçesi Kapıağzı köyü Uzunoğlu Mahallesi'nde M.G. (46) ile İbrahim Kayışkıran (59) arasında köpek meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. M.G. av tüfeği ile İbrahim Kayışkıran ile olay yerine gelen oğlu Yusuf Kayışkıran'ı (30) yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİLER

Ağır yaralı olarak Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan baba ile oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli M.G. suç aleti ile birlikte jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (2)
KUZEYİN SESİİ: İDAM şart.
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ENSAR: Yazık be bu kadar viCdansız mı oldu milletimiz cahillik diz boyu
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