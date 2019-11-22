Haberler » Güncel » 'Köpek kavgasında' komşusunu öldüren sanık keşifte olayı anlattı - Haber

"Köpek kavgasında" komşusunu öldüren sanık keşifte olayı anlattı

Bolu'da köpek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada komşusunu darbederek ölümüne sebep olan sanık, yapılan keşifte olayın nasıl yaşandığını anlattı.

22.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:00
'da köpek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada komşusunu darbederek ölümüne sebep olan sanık, yapılan keşifte olayın nasıl yaşandığını anlattı.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında Topardıç köyünde keşif yapıldı.
Keşfe tutuklu sanık Mehmet Kahraman (32), avukatı ve köyde çıkan kavgada yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fahrettin Çetin'in yakınları ve avukatı katıldı.
Kahraman ve Çetin'in yakınları kavganın nasıl yaşandığını keşif heyetine anlattı.
Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı keşif, yazılan tutanakla sona erdi.
Dava, 14 Ocak 2020'de görülecek duruşmayla devam edecek.
Olay
16 Nisan 2019'da merkeze bağlı Topardıç köyünde, Mehmet Kahraman ile komşusu Fahrettin Çetin arasında, köpeklerin kavga etmesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma sonucu başına darbe alan Çetin, olaydan 13 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:56 İş yerinde çıkan yangında ayakkabılar kül oldu
19:56 - Irak protestoları duvar resimlerinde hayat buldu- Protestolarda duvara yansıyan sanat
19:54 Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü
19:54 BM: "Yemen'de hava saldırıları yüzde 80 azaldı"
19:52 Kayınpederini göğsünden bıçaklayan cinayet zanlısı firari damat yakalandı
19:45 Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadı!
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
16:59 Eynesil'in eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu: Rabia Naz Mavi Balina oynuyormuş
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 19:57:44