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Köpek kavgasında komşusunu öldüren zanlı hakim karşısına çıktı

Bolu'da, kavga eden köpekleri ayırmak isterken komşusuyla aralarında çıkan kavgada Fahrettin Çetin'i öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı.

05.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:43Köpek kavgasında komşusunu öldüren zanlı hakim karşısına çıktı
Bolu'da, kavga eden köpekleri ayırmak isterken komşusuyla aralarında çıkan kavgada Fahrettin Çetin'i öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı.

Olay, 16 Nisan Salı günü saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Topardıç köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köpeğinin, komşusuna ait olan köpekle kavga ettiğini gören Fahrettin Çetin (63), hayvanları ayırmak için gittiği sırada komşusuyla arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ailesinin, Fahrettin Çetin ile kavga ettiğini gören Mehmet Kahraman (32), sopayla Çetin'in kafasına vurdu. Kanlar içerisinde yerde kalan 63 yaşındaki Çetin, kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde 13 gün sonunda hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı Mehmet Kahraman ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kahraman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Mehmet Kahraman ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kahraman ve Çetin'in yakınları ile avukatlarının da katıldığı duruşmada savunma yapan sanık Kahraman, "Fahrettin Çetin benim akrabam oluyor. Aramızda daha önce ondan aldığım borç nedeniyle husumet vardı. Borcun bir kısmını ödeyemedim. Olayın gerçekleştiği gün, annem Çetin'in köpekleri kavga ettirdiğini görünce beni çağırdı. Annem ve eşimle köpeklerin yanına gittik. Bu sırada ben köpekleri ayırmak isterken, Çetin anneme, eşime ve bana elindeki sopayla vurmaya başladı. Ben de canım acıyınca yerden aldığım sopayla ona vurdum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Çok pişmanım" dedi.

Kahraman'ın savunmasının ardından, mahkeme heyeti olay yerinde 22 Kasım tarihinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BOLU

kavga, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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