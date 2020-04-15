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Köpek, sahibini hastanelik etti

Samsun'da sahibine saldıran köpek her iki kolundan ısırarak yaralarken, eşini köpekten kurtarmak isteyen kadın da düşerek hastanelik oldu.

15.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:22
Köpek, sahibini hastanelik etti
Samsun 'da sahibine saldıran köpek her iki kolundan ısırarak yaralarken, eşini köpekten kurtarmak isteyen kadın da düşerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Yosunlu Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah E.(64) 8 yıldır baktığı kangal kırması cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek, sahibinin kollarını ısırarak kanlar içinde bıraktı. Kocasını kurtarmak isteyen Nejla E.(61) da düşerek yaralandı. Karı-koca 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Kavak, 3. Sayfa
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