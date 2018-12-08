Köpek Sahibiyle Kavga Eden Kişiyi Yaraladı

Ünye
ilçesinde bir köpek, sahibiyle kavga
eden kişiyi ısırarak yaraladı.
İddiaya göre, Cumhuriyet Meydanı
'nda karşılaşan Onur K. ile Furkan D. arasında bilinmeyen bir nedenle önce sözlü atışma ardından kavga yaşandı.
Kavga sırasında Onur K'ye ait köpek, Furkan D'ye saldırarak ısırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, müdahelede bulunarak kavgayı ayırdı.
Bu arada köpeğin ısırması sonucu kolundan yaralanan Furkan D, ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olaya ilişkin polis tarafından işlem başlatıldı.
Cumhuriyet Meydanı,Ünye,kavga
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:17