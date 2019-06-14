Köpek sandığı ayıyı evine götüren şarkıcı tutuklandı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yaşayan Zarith Sofia Yasin, geçen hafta arabasıyla eve giderken yol kenarında bir 'köpek' gördü. Hayvanın zayıf ve kötü durumda olduğunu gören Yasin, ona 'Bruno' adını verdi ve beslemek için evine götürdü. Ancak komşuları, gece yarısı Yasin'in evinin penceresinden 'değişik' bir hayvanın çıktığını görüp polisi arayınca şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı. Bruno'nun köpek değil, bir ayı olduğu anlaşıldı.

"HASTA KÖPEK SANARAK EVE GÖTÜRDÜM"

Polisler, Güneş Ayısı cinsi olduğu anlaşılan Bruno'yu evde beslediği için 27 yaşındaki Yasin'i tutukladı. Ülkede 'vahşi' hayvan kategorisine giren hayvanların evde beslenmesi yasak olduğu için Yasin 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir ya da 48 bin dolarlık bir para cezası ödemek zorunda kalabilir. Yasin, "Hava karanlıktı ve hasta bir köpek bulduğumu sanarak onu eve götürdüm" dedi.

"ONU KAFESE KAPATMADIM SADECE YEMEK VERDİM"

Bruno'yu besledikten sonra barınağa teslim etmeyi planladığını belirten Yasin, "Oradaki hayvanlar çok zayıf, görüyoruz. Bu yüzden sonradan vazgeçtim" şeklinde konuştu. "Onu bir kafese kapatmadım, sadece yemek verdim" diyen Yasin, evde bir ayı beslememesi gerektiğini bildiğini söyledi. Altı aylık olduğu tahmin edilen Bruno'nun Yaban Hayatı ve Milli Parklar Dairesi tarafından bakıldığı öğrenildi. Güneş Ayılarının genellikle Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanlarında bulunduğu ve ayı ailesi içerisinde en küçük bireyler oldukları biliniyor. En fazla 1.2 metre uzunluğunda ve 65 kilogram ağırlığında olan Güneş Ayıları bu sebeple genellikle "ayı köpeği" olarak da anılıyor.