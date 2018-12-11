Köpek, Yağmurda Çay Ocağına Girdi

11 Aralık 2018 Salı 12:09



11 Aralık 2018 Salı 12:09

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yağmur ve soğuk havada, sokak köpeği, çay ocağına girip masanın altına kıvrılarak yattı.Gölcük'te dün akşam soğuk hava ve yağmur etkili olurken, ıslanan köpek, Merkez Mahallesi 31 Sokak'ta Ömer Çil'in işlettiği çay ocağına girdi. Bir masanın altına kıvrılan köpek, içeride ısındı. Çay ocağında bulunanlar köpeğin içeri girmesinden rahatsız olmadan çay içip, sohbet etti. Ömer Çil, soğuk ve yağışlı havalarda hayvanların ısınabileceği bir yer olmadığını belirterek, "Yağan yağmurdan dolayı insanların bile kendilerini kıyıya köşeye attığı bu günlerde köpek dükkanın kapısına kadar geldi. Köpeklerin yağmurda sığınacağı bir yer olmadığı bir çarşı merkezinde köpeklerin dükkanımıza gelmesinden çoğu müşterimiz de rahatsız değil. Köpeğin de keyfi yerinde, müşterilerimiz de gayet memnun. Herkesten köpeklere, kedilere tüm sokak hayvanlarına bu imkanları sağlamasını istiyorum" dedi.- Kocaeli