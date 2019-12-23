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Köpek yavruları için itfaiye seferber oldu

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü annelerinden ayrılarak çukura düşüp mahsur kalan 6 yavru köpek için kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

23.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:35 Köpek yavruları için itfaiye seferber oldu
Belediyesi Müdürlüğü annelerinden ayrılarak çukura düşüp mahsur kalan 6 yavru köpek için kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Sokak hayvanlarının sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmesi için gereken tüm olanakları sağlamaya özen gösteren Düzce Belediye ekipleri, çukura düşüp çamura saplanan 6 yavruyu kurtararak annenin imdadına yetişti. İtfaiye Müdürlüğü personelinin kurtarma aracıyla gittiği yerde 6 yavrunun çamura saplanmış halini gören ekipler vakit kaybetmeden kurtarma operasyonuna başladı. Görenlerin yüreğini burkan manzarayı izleyen anne köpeğin minnet dolu bakışları ekiplerin gözünden kaçmadı.

Çamura bulanan yavruları İtfaiye Müdürlüğü hizmet binasına götüren ekipler, burada önce sıcak su ile yavruları yıkayarak temizledi. Daha sonra ısınmalarını sağlayan ekipler her bir yavruyu elleri ile besleyerek sağlık durumlarının da kontrol edilmesinin ardından annelerine kavuşturdu. Çalışmaya şahit olan vatandaşlar yaşananlar karşısında İtfaiye ekiplerine duyarlılıkları için teşekkür ederek, "Belediyemiz her konuda gösterdiği duyarlılık ile bize güven veriyor. Sokakta yaşayan canlıların da imdadına koşan İtfaiye personelini tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz" dediler. - DÜZCE

İtfaiye, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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