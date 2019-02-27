Köpek Yavrularına Polis Şefkati

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Şırnak'ta Silopi Belediyesinde, güvenliği sağlamakla görevli polis memuru, belediye bahçesinde doğum yaptıktan sonra ölen köpeğin yavrularına sahip çıktı.Yaklaşık bir ay önce doğum yapan ve doğumun ardından ölen köpeğin geride kalan 5 yavrusu için polis memuru Cevdet Tunç'un talebi üzerine belediye bahçesine barınak yapıldı.Barınakta kalan köpek yavrularına şefkat gösteren Tunç, yavruları biberonla, bebe bisküvisi ve sütle hazırladığı mamalarla besliyor.Tunç, gün içerisinde mesaisinden arta kalan zamanlarda köpek yavrularını barınaktan çıkararak, onlarla yakından ilgileniyor.Köpeklerin günlük ihtiyaçlarını karşılamada, belediye çalışanları da destek sunuyor.Polis memuru Tunç, yaptığı açıklamada, yavruların annelerinin talihsiz şekilde öldüğünü belirterek, o günden sonra yavruları beslemeye karar verdiğini, elinden geldiğince de bu desteği sürdüreceğini söyledi.Köpek yavrularının bir aylık olduklarını dile getiren Tunç, "Günlük ihtiyaçları tarafımızca karşılanıyor, süt, bisküvi olsun. Tabi daha sonra katı gıdaya geçecekler. İleride hayvanseverlerin bakmaları için bir imkan sağlayabiliriz." dedi.