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Köpek yavrularını çuvala koyup ölüme terk ettiler

Denizli'nin Çameli ilçesinde ağzı bağlı halde bırakılmış çuvalın içinde, biri telef olmuş 3'ü havasızlıktan ölmek üzere olan 4 köpek bulundu.

23.07.2019 12:20 Köpek yavrularını çuvala koyup ölüme terk ettiler
Denizli'nin Çameli ilçesinde ağzı bağlı halde bırakılmış çuvalın içinde, biri telef olmuş 3'ü havasızlıktan ölmek üzere olan 4 köpek bulundu.

Denizli'nin Çameli ilçesi Çöplük mevki'inde ormanlık alanda dolaşan Abbas Akyol, çalıların arasında bir çuval fark etti. İçinde bir şeylerin hareket ettiğini gören Akyol, yaklaşarak içinde ne olduğuna baktı.

Çuvalı açan Akyol, biri ölü diğerleri de havasızlıktan ölmek üzere olan 4 köpek yavrusuyla karşılaştı. Köpeklerin nefes aldığını gören Akyol, ekmek ve su verdikten sonra köpekleri korunaklı bir yere götürdü.

Evinin yakınında barınak yapıp baktığı köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Abbas Akyol, köpekleri sahiplenecek bir hayvan sever aradığını belirtti.

Yaşanan olay hayvan severlerin tepkisine neden oldu. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Denizli, Çameli, 3. Sayfa

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