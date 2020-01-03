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Köpek yavrusu ile minik öğrencinin oyuncak mücadelesi gülümsetti

Ağrı'da yardımsever Cafer Canşi'nin hediye ettiği oyuncaklardan birini köpek yavrusuna kaptıran kız öğrencinin, oyuncağı geri almak için verdiği mücadele izleyenleri güldürdü.

03.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:18 Köpek yavrusu ile minik öğrencinin oyuncak mücadelesi gülümsetti
'da yardımsever Cafer Canşi'nin hediye ettiği oyuncaklardan birini köpek yavrusuna kaptıran kız öğrencinin, oyuncağı geri almak için verdiği mücadele izleyenleri güldürdü.
Ağrılı Canşi, ziyaret ettiği Hamur ilçesine bağlı Aşağı Gözlüce köyündeki çocuklara oyuncak hediye etti. Hediyesini alarak büyük mutluluk yaşayan öğrencilerden Serpil Altan, bahçede oynarken oyuncağını köpek yavrusuna kaptırdı.
Oyuncakla oynayan köpek yavrusu ile oyuncağını geri almak isteyen Altan ve arkadaşları arasında yaşanan oyuncak kapma mücadelesi renkli geçti. Canşi, oyuncağını yavru köpekten bir türlü alamayan Altan'a yeni bir oyuncak hediye etti.
Serpil Altan, oyuncağını köpek yavrusundan almak için arkadaşlarıyla beraber mücadele ettiklerini ancak başarısız olduklarını anlatarak "Köpeği yakalayıp oyuncağımı geri almak istedik ama alamadık. Cafer ağabey bana yeni bir oyuncak verdi, kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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