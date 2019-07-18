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Köpek yavrusunu dereye atan kişiye "hayvanlara bakma" görevi

Rize'nin Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu dereye atan belediye temizlik personeline "hayvanlara bakma" görevi verildi.

18.07.2019 22:35
Rize'nin Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu dereye atan belediye temizlik personeline "hayvanlara bakma" görevi verildi.
Kalkandere Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, köpek yavrusunun dereye atılması ile ilgili temizlik görevlisine para cezası verildiği hatırlatıldı.
Belediye Başkanı Kenan Yıldırım'ın olayı gerçekleştiren temizlik görevlisini sokak hayvanları sevgisi aşılamak amacıyla ilçedeki sokak hayvanlarının bakım ve beslenme işlerini yapmakla görevlendirdiği anlatılan açıklamada, ilçenin adının böyle bir olayla kamuoyunda yer alması nedeniyle tüm vatandaşlardan ve hayvanseverlerden özür dilendi.
Rize'nin Kalkandere ilçesinde geçen ay köpek yavrusunu faraşa koyarak demir bariyerler üzerinden dereye fırlatan belediye temizlik personeli hakkında yasal işlem yapılmıştı. Köpek yavrusunu dereye atan kişiye hayvanlara bakma görevi
Kaynak: AA
Kenan Yıldırım, Kalkandere, Rize, Güncel

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