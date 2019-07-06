06.07.2019 13:05
Haberler» Güncel» Haber

Köpek yavrusunu dereye atan kişiye idari para cezası

Köpek yavrusunu dereye atan kişiye idari para cezası

Rize'nin Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu faraşa koyarak dereye atan belediye temizlik personeline idari para cezası uygulandı.

Rize'nin Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu faraşa koyarak dereye atan belediye temizlik personeline idari para cezası uygulandı.
Doğa Koruma Milli Parklar Rize 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu faraşa koyarak dereye atan belediye temizlik personeline 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, 1 Temmuz Pazartesi günü röntgen çekimi yapılan köpek yavrusunda düşmeye bağlı zedelenme olduğu, herhangi bir kırık bulunmadığı, tedavi ve bakım sürecinin devam ettiği bildirildi.
Rize'nin Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu faraşa koyarak demir bariyerler üzerinden dereye fırlatan belediye temizlik personeli hakkında yasal işlem başlatılmıştı.
Kaynak: AA
Kalkandere, Rize, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:04   Danıştay'dan baz istasyonu için emsal karar
14:03   Tuvaletini yaparken kayalıklardan düştü
14:02   Bilal Erdoğan: "Mülteci yardımları siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılıyor"
14:02   40 derece altında fıskiyeli serinlik
14:02   Sinop'da orman işletme personeline yangın eğitimi
14:01   Turizm merkezlerinde yoğunluk
14:00   İran: "İngiltere Petrol tankerimizi bırakmazsa Tahran'ın misillemesinden korksun"